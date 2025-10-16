Vor knapp einem Jahr ereignete sich vor dem Stadtzürcher Fussballderby GC gegen FCZ ein gewaltsamer Angriff.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat nun die Verfahren gegenüber zwei Dutzend Beschuldigten weitgehend abgeschlossen.

7 Personen wurden angeklagt, 14 erhielten einen Strafbefehl, wie die Oberstaatsanwaltschaft mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 19. Oktober 2024, am Bahnhof Hardbrücke. Dort kam es zu einem Angriff von mutmasslichen GC-Anhängern auf mehrere FCZ-Fans. Diese wurden teilweise verletzt und beraubt.

Legende: Die Ausschreitungen fanden am 19. Oktober 2024 ausserhalb des Letzigrund-Stadions am nahegelegenen Bahnhof Hardbrücke statt. (Bild: 19.10.2024) KEYSTONE / Christian Beutler

Insgesamt wurde gegen 26 Erwachsene ermittelt. Sechs Beschuldigte wurden beim Bezirksgericht angeklagt. Ein weiterer Fall landet vor Gericht, weil der Beschuldigte Einsprache gegen einen Strafbefehl erhob.

Freiheitsstrafen und Bussen

In den Anklagen fordert die Staatsanwaltschaft Freiheitsstrafen und Bussen sowie in einem Fall zusätzlich eine Landesverweisung. Den Beschuldigten werden versuchte schwere Körperverletzung, Raub und weitere Delikte vorgeworfen.

14 Beschuldigte wurden mit Strafbefehlen zu Geldstrafen und Bussen verurteilt, mehrheitlich wegen Landfriedensbruchs. Ein Teil der Strafbefehle ist bereits rechtskräftig. Vier Verfahren sind laut Mitteilung noch hängig, in einem Fall wurde das Verfahren eingestellt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Männer aus der Schweiz, Brasilien und Kroatien im Alter zwischen 18 und 32 Jahren.