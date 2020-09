Die Veranstalter der Frauenfelder Fasnacht, die Murganesen, wollen aus der Not allenfalls eine Tugend machen. Geplant ist, dass an den beiden Umzügen durch die Thurgauer Kantonshauptstadt eine Maskenpflicht gilt. Auf Anfrage von Radio SRF sagt der Sprecher der Murganesen, Hans Brunner: «Wir hatten in der Vergangenheit einmal eine Krawattenpflicht als Motto und könnten dieses Konzept einfach adaptieren. Dann könnten die Teilnehmer und Besucher des Umzuges mit originellen Masken auftrumpfen und wären geschützt». Eine Durchführung der geplanten Indoor-Anlässe, wie beispielsweise der Fasnachtsunterhaltung in einer grossen Eventhalle, erachten die Frauenfelder Fasnächtler als nicht realistisch.