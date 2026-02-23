 Zum Inhalt springen

Fasnacht 2026 in Basel Am «Morgestraich» zeichnet sich ab: Die Sujets werden düster

Seit dem «Morgestraich» um 4 Uhr ist Basel im Fasnachtsfieber. Die Laternen zeigen ernste Sujets auf. Der Auftakt ist laut Behörden ohne Zwischenfälle verlaufen.

23.02.2026, 06:08

«Morgestraich, vorwärts marsch!» – so lautet das Kommando am Montagmorgen um 4 Uhr in Basel. Bei milden neun Grad haben sich in der Basler Innenstadt Tausende zum Auftakt der Fasnacht versammelt.

Beleuchtete Laternen mit kunstvollen Motiven in der Nacht.
Legende: Neben den grossen Laternen scheinen jeweils auch Tausende Kopf- und Steckenlaternen durch die Dunkelheit zu schweben. Keystone/Georgios Kefalas

Die Basler Fasnacht beginnt traditionsgemäss mit einem Höhepunkt: Um 4 Uhr gehen alle Lichter aus, Hunderte Laternen tauchen die Stadt in ein farbiges Licht. Der Morgestraich ist der Auftakt zu Basels drei schönsten Tagen, wie es im Volksmund heisst.

Die kleinen Kopflaternen auf den Larven der Aktiven und die grossen Laternen der Cliquen verwandeln die sonst dunkle Stadt in eine poetische Fasnachtswelt.

Beleuchtete Laterne mit Comicfigur und Menschenmenge bei Nachtveranstaltung.
Legende: «Glaubsch draaa? odr «s Yysebaanphantom vo Basel» – so das Sujet der Jungen der «Pierrot». Es geht um das Bahnprojekt Herzstück, welches nach jahrzehntelanger Planung eine Abfuhr bekam. SRF/Marcello Capitelli

Dank der Laternen kann man am Morgestraich die ersten Sujets der Cliquen erahnen. Zwar spielen die aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mit ihren Kostümen und Larven das Sujet ihrer Clique erst am Nachmittag am Cortège aus. Auf den Laternen aber sind diese bereits zu erkennen.

Düstere Fasnachtssujets

Es zeichnet sich eine thematisch düstere Fasnacht ab. Zu sehen ist beispielsweise eine verletzte Friedenstaube – oder US-Präsident Donald Trump, der mit der Welt spielt. Die Clique «Sans Gêne» hat das Sujet «IiberTRUMPft!»

Karnevalslaternen mit politischen Karikaturen bei Nacht.
Legende: Die Weltpolitik ist jeweils auch in Basel an der Fasnacht Thema, meist satirisch aufbereitet. SRF/Claudia Kenan

Auf einer weiteren Laterne ist die Deutsche AFD-Chefin Alice Weidel in Uniform zu sehen. Es beginne stets harmlos, ist da in altdeutscher Schrift geschrieben, in Anlehnung an den Faschismus. Und: «Hurra, wir sind wieder da!» so ein weiterer Vers auf der Laterne der «Rhyschnoogge».

Beleuchtete Laterne mit gemaltem Gesicht und Schrift, umgeben von Menschen in der Nacht.
Legende: Die Basler Fasnacht lebt nicht nur von lustigen Sprüchen, sondern auch vom Nachdenken über die Gegenwart. Paolo Baldini

Die Justiz- und Sicherheitsdirektion hat in Bezug auf den Morgestraich eine positive Bilanz gezogen. Der Grossanlass sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Die Sanität habe sechs Einsätze gehabt.

Stimmung in den Kellern

«Morgestraich» in Bildern

  • Bild 1 von 5. Egal ob Jung oder Alt, ob Gross oder Klein: Am Morgestraich haben alle Aktiven eine Kopf- oder eine Steckenlaterne. Bildquelle: SRF/Nina Gygax.
    Person mit bemalter Larve und beleuchteter Laterne bei Nacht.
  • Bild 2 von 5. Die grossen und kleinen Laternen tauchen Basel zum Fasnachtsauftakt in ein Lichtermeer. Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
    Leuchtende Laternen auf einem nächtlichen Festivalumzug mit Bienenmotiv.
  • Bild 3 von 5. Gar nicht gerne gesehen sind beleuchtete Fenster. Diese zerstören die Stimmung, finden Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Bildquelle: SRF/Nina Gygax.
    Beleuchtetes Fenster mit Dekoration und Flaschen davor.
  • Bild 4 von 5. An der Fasnacht in Basel treffen sich auf den Laternen Menschen aus der Weltpolitik. Bildquelle: SRF/Tobias Bossard.
    Karikatur eines Mannes im Anzug, betrachtet sich als römischer Kaiser in einem Spiegel.
  • Bild 5 von 5. Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer und der Eurovision Song Contest werden dieses Jahr an der Fasnacht eine Rolle spielen – auf Laternen, wie auch bei den Schnitzelbänken. Bildquelle: SRF/Tobias Bossard.
    Leuchtende Laternen mit bunten Bildern bei einem Nachtumzug.
Im Vorfeld der Fasnacht 2026 gab es Diskussionen rund um den Brandschutz in den Cliquenkellern. Wie sich diese nun strenger kontrollierten Regeln auf die Fasnachtsstimmung auswirken, wird am Montagabend klar.

Vor allem die Beschränkung der Anzahl Personen macht einigen Cliquen Bauchschmerzen. Sie haben sich im Vorfeld an die Behörden gewendet und um eine Umsetzung «mit Augenmass» gebeten.

Farbig, leuchtend und zuweilen bissig: die Laternen

  • Bild 1 von 4. Schaurige Themen, in grellen Farben umgesetzt: Das gehört zur Basler Fasnacht. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas.
    Leuchtende Laterne mit grimmigem Schweinegesicht und Erdball.
  • Bild 2 von 4. Die Politik der USA und deren Präsidenten beschäftigt auch die Fasnacht in Basel. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas.
    Beleuchtete Kunst mit Gesichtern, Amerika-Fahne und Terrassenszene.
  • Bild 3 von 4. Basels Baustellen werden dieses Jahr von vielen Cliquen als Sujet aufgenommen. Vor allem wegen des Ausbaus der Fernwärme gab es 2025 besonders viele aufgerissene Strassen. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas.
    Beleuchtete Karikaturwand mit Verkehrsschildern und ratlosen Figuren.
  • Bild 4 von 4. Weisser Block statt schwarzer Block? Manche Sujets erschliessen sich den Zusehenden vor allem im Zusammenspiel mit «Zeedel» und «Goschdym». Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas.
    Illuminierte Laterne mit Scherenschnitt-Silhouetten und farbigen Zeichnungen.
Bevor es mit den Cliquenkellern und Schnitzelbänken am Abend zu weiteren Fasnachtshighlights kommt, gehen die meisten aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächter nach dem Morgestraich ins Bett. Am Montagnachmittag ist nämlich der Cortège angesagt.

Rückansicht von Personen mit bemalten Laternen bei Nachtveranstaltung.
Legende: Früh aufstehen zum Auftakt, diszipliniert marschieren am Cortège und wenig Schlaf während einigen Nächten: Die Fasnacht verlangt den Aktiven einiges ab. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Basler Fasnacht am Fernsehen

Box aufklappen Box zuklappen

Das Fernsehen SRF überträgt den Cortège am Montagnachmittag live. Ab 14 Uhr kann man den Umzug auf SRF 1 mitverfolgen. Am Dienstag um 15.30 Uhr und am Mittwoch um 15.25 Uhr gibt es das «Fasnachtsläggerli», eine Auswahl der besten Schnitzelbänke auf SRF1.

Diskutieren Sie mit:

Regionaljournal Basel Baselland, 23.2.2026, 6:31 Uhr ; 

