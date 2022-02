Legende: SRF

«Es hat uns gefehlt die letzten zwei Jahre», sagt eine Fasnächtlerin am Donnerstagmorgen auf dem Dorfplatz in Mels. Hier findet die «Iihuttlätä» statt, der Startschuss für die Fasnacht in Mels und in der ganzen Region. Trotz des kalten Windes war der Dorfplatz vollgestopft mit Menschen. 2000 bis 3000 sind es, schätzt der Gemeindepräsident. Mindestens so viele wie jeweils vor der Pandemie.