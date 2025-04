Jubiläumspanne in Schwarzenburg – Fest findet trotzdem statt

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Jubiläumsbuch ist bereits geschrieben und eine Ausstellung läuft auch schon. Kurz: In Schwarzenburg im Berner Mittelland sind die Aktionen zum Dorfjubiläum in vollem Gange. Vor 1000 Jahren wurde Schwarzenburg erstmals in einer Urkunde erwähnt – das zumindest war lange Zeit die Annahme.

Das ziehen wir jetzt durch, lieber zu früh als zu spät.

Die historischen Recherchen für das Jubiläumsbuch zeigten jedoch: Das Dorf ist mit seinen Feierlichkeiten zu früh dran. Denn die erste urkundliche Erwähnung von Schwarzenburg ist nicht – wie bisher vermutet – auf das Jahr 1025 datiert, sondern auf 1030. «Wir erhielten diese Information vor einem Jahr – mitten in den Festvorbereitungen», sagt Gemeindepräsident Urs Rohrbach.

Legende: Wahrzeichen von Schwarzenburg: das in den 1570er-Jahren erbaute Schloss. picswiss.ch / Roland Zumbühl

Im kleinen Kreis sei man dann zum Schluss gekommen: «Das ziehen wir jetzt durch, lieber zu früh als zu spät.» Jetzt habe man auch die Öffentlichkeit informiert.

Fehler beim Abschreiben

Der richtige Zeitpunkt für das Jubiläumsfest wäre also erst in fünf Jahren. Nur: Wie sicher ist es nach dieser Verwirrung, dass dieses neue Datum stimmt? «Das ist sehr sicher», sagt Mittelalterarchäologe und Historiker Armand Baeriswyl, der den Fehler entdeckt hat. Von der betreffenden Urkunde gäbe es zwei Abschriften – mit zwei unterschiedlichen Daten. «Ein deutscher Historiker konnte sehr schön herleiten, dass das Datum 1030 stimmt.»

Die Urkunde Box aufklappen Box zuklappen Im Frühling 1030 wurde im Königshof von Bümpliz BE die Pacht von frisch gerodetem Land bei Schwarzenburg verurkundet. Das Dorf existierte damals schon. Die Pächterschaft, ein Reginfred und Ehefrau Adelheid, war wohl Teil einer lokalen Adelsfamilie. Die Originalurkunde von damals ist verschollen, aber immerhin durch zwei spätere Abschriften überliefert.

Die Urkunde bestätigt also, dass Schwarzenburg 1030 bereits existiert hat. Allerdings sagt dieses Datum nichts darüber aus, wie lange es das Dorf tatsächlich schon gibt. «Wahrscheinlich ist es noch deutlich älter», erklärt Baeriswyl. Speziell daran: «Es gibt nicht so viele Dörfer, die bereits um 1030 erwähnt werden», sagt Baeriswyl, «viele werden erst nach der Gründung von Bern 1191 erwähnt».

Schwarzenburg in Burgunder Hand

Besonders ist auch: 1030 war Schwarzenburg im Besitz des Klosters Saint-Maurice im Wallis – und dieses wiederum war das Staatskloster des burgundischen Königtums. «Eigentlich denkt man, Schwarzenburg sei ab der Welt», sagt Historiker Armand Baeriswyl. «Aber ganz unwichtig konnte das Dorf damals also nicht gewesen sein.» Darum werde auch das Jubiläum zu Recht gefeiert, wenn auch nicht auf das Jahr genau.

Legende: Ländlich geprägt, historisch bedeutend: die Gemeinde Schwarzenburg mit rund 7000 Einwohnerinnen und Einwohnern. picswiss.ch / Roland Zumbühl

Und das Jubiläumsbuch, das Anfang Mai herauskommt? «Es wird trotzdem den Titel ‹1000 Jahre Schwarzenburg› tragen», sagt Gemeindepräsident Urs Rohrbach. Und: Ohne die Arbeit am Buch wäre man gar nicht erst auf den Zahlenirrtum aufmerksam geworden.