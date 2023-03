Ab 1700 produzierten zig Hersteller in Solothurn Spielkarten und sorgten damit für Vergnügen, aber auch für Ärger.

Die Stimmung ist konzentriert. Jeder und jede am Tisch starrt auf die Spielkarten in der Hand. Lässig werden die Karten in die Tischmitte gelegt. Sprüche werden geklopft. Eine Szene, die sich heute genauso abspielen kann wie vor 300 Jahren.

Denn im 18. und 19. Jahrhundert gehörte es zum guten Ton, dass man Kartenspielen konnte. «Es ist faszinierend zu sehen, dass alle mit Karten gespielt haben», sagt Andreas Affolter.

Legende: Andreas Affolter mit einem Kartenset des Spiels Tarock. SRF/Bruno von Däniken

«Es gibt Belege, dass in Wirtshäusern gespielt wurde oder in Zunfthäusern. Belegt ist auch, dass die Geistlichen eifrige Kartenspieler waren.» Andreas Affolter hat zur Kartenherstellung in der Stadt Solothurn geforscht.

Denn Solothurn entwickelte sich Anfang des 18. Jahrhunderts zu einer Hochburg der Kartenherstellung in der Schweiz. Begonnen habe dies aus der Not, erzählt Affolter. Pionier war der Drucker Franz Joseph Heri. «Er lebte von Aufträgen von der Obrigkeit, die ihm dann aber entzogen wurden.»

Kartenspiele: Beliebt wie eh und je Box aufklappen Box zuklappen Legende: imago images Gesellschaftsspiele erlebten in den letzten Jahren einen wahren Boom. Die Verkaufszahlen stiegen. Dies zeigen Zahlen des Spielwarenverbands Schweiz. Dabei wird allerdings nicht zwischen Brett- und Kartenspielen unterschieden. Bestseller bei den Händlern sind seit Jahren allerdings klassische Kartenspiele wie Uno, Skip-Bo oder Pokersets. Und das Jassen erlebt seit Jahren einen Aufschwung, der mit der Rückbesinnung auf Schweizer Werte (analog z.B. zum Schwingen) einhergeht. Im Schweizer Jassverzeichnis sind bis Ende 2023 über 1300 Jassturniere eingetragen. Und die Sendungen Donnschtig- und Samstigsjass von SRF erfreuen sich enormer Beliebtheit.

Deshalb begann Heri mit der Herstellung von Spielkarten. Dabei wurden unter anderem Karten für das französische Spiel Tarock hergestellt, ein Spiel mit 78 aufwändig gestalteten Karten. Das erste Tarockspiel, das in der Schweiz hergestellt wurde, stammt von Heri, aus dem Jahr 1718.

Legende: Ein moderner Nachdruck des ältesten Tarock-Spiels der Schweiz. Es wurde 1718 in Solothurn hergestellt. Dazu gehören u.a. auch der Tod (rechts) oder die höchste Karte, die Welt (Mitte). SRF/Bruno von Däniken

Warum ausgerechnet Solothurn zur Spielkarten-Hochburg wurde, sei nicht klar, sagt Affolter. Möglicherweise habe dies damit zu tun, dass in der Stadt viele Söldner verkehrten, die das Tarock aus Frankreich in die Stadt brachten.

Franz Joseph Heri war der erste von rund einem Dutzend Solothurner Spielkartenherstellerinnen und -hersteller. Die Spielkartenproduktion war aufwändig. Zunächst wurde dabei der Karton hergestellt, danach wurden die Sujets gedruckt und mit Schablonen koloriert. Schliesslich wurden die Karten versiegelt, damit sie in der Hand gut glitten.

Legende: Blick in eine Kartenmanufaktur: Gut zu erkennen sind dabei die einzelnen Arbeitsschritte. Bayerische Staatsbibliothek

Ein solches Kartenspiel aus einer Manufaktur war dementsprechend nicht günstig: Allerdings konnten sich Handwerker oder einfache Bürger Kartensets durchaus leisten, sagt Affolter.

Kartenspiele wurden zum Problem

Das «normale» Volk hat im Solothurn des 18. und 19. Jahrhunderts oft um Geld gespielt. Simple Spiele, bei denen z.B. die höhere Karte gewinnt – oder auch Tarock. Dabei sei es meist um Geld gegangen, erzählt Andreas Affolter.

Ganze Familien wurden in den Ruin getrieben.

«Es wurde um riesige Einsätze gespielt, um Goldmünzen etwa», sagt Affolter. Dies konnte allerdings auch zum Problem werden. «Das hat ganze Familien in den Ruin getrieben.» Deshalb hat die Solothurn Regierung immer wieder versucht, das Spielen mit Karten zu reglementieren. «Exzesse sollten verhindert werden.»

Dabei wurden Maximaleinsätze festgelegt oder ein Verbot von Kartenspielen in der Nacht ausgesprochen. Rigorose Kerker-Strafen wurden dabei vor allem gegen Bauern oder einfache Handwerker verhängt, während Patrizier mit einer kleinen Geldbusse davon kamen.

Tarock online spielen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Troggen.ch / Screenshot SRF Das Solothurner Museum Blumenstein hat eine Online-Plattform zum Kartenspiel Tarock erstellt. Dort kann man die Regeln lernen und auch gleich online spielen.

Spielkarten wurden in Solothurn bis etwa 1850 hergestellt. Daneben gab es in der Schweiz andere grosse Produktionsorte wie Mümliswil (SO), Fribourg, Lausanne oder Genf. Schliesslich setzte sich das Unternehmen AGMüller aus Schaffhausen durch und verdrängte die meisten anderen Produzenten.

07:28 Video «Troccas» aus der Surselva: Ein Spiel mit kunstvollen Karten Aus Schweiz aktuell vom 17.05.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 28 Sekunden.

Verdrängt wurde auch das Kartenspiel Tarock, das heute in der Schweiz kaum mehr bekannt ist. Einzig in der Bündner Surselva (als «Troccas») und in der Region Visp im Wallis (als «Troggu») hat das Spiel überdauert. Seit kurzem trifft sich auch in Solothurn eine kleine Runde rund um Andreas Affolter, um Tarock zu spielen.