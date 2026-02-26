Nach fast vierwöchiger Sperrung werden im Wasserpark Alpamare die meisten Rutschbahnen wieder freigegeben.

Ab Donnerstag um 10 Uhr sind zehn von zwölf Rutschbahnen wieder in Betrieb.

Nach Materialanalysen sei die vorsorgliche Schliessung teilweise aufgehoben worden, teilt die Gemeinde Freienbach SZ mit.

Freienbach hatte die Schliessung des Alpamare in Pfäffikon am 30. Januar verfügt. Dabei ging es laut Mitteilung des Bades um den Zugang zu den Rutschbahnen, nicht die Bahnen selbst. Diese seien in einem «einwandfreien Zustand», hiess es.

Behörden geben grünes Licht

Gemäss der Homepage des Erlebnisbades sind zehn der zwölf Rutschen ab Donnerstag wieder offen. Die Abklärungen ergaben nach Angaben des Alpamare, dass die Tragsicherheit der Decken nicht gefährdet sei und der sichere Durchgang zu den Rutschbahnen mit einfachen Massnahmen gewährleistet werden könne.

Legende: KEYSTONE/Claudio Thoma

Die Gemeinde schreibt dazu, Analysen hätten gezeigt, dass die festgestellten Abnützungserscheinungen sich auf einen klar abgegrenzten Bereich beschränkten. Die Betreiberin habe die notwendigen Massnahmen umgesetzt respektive eingeleitet.

Insgesamt seien durch Ingenieure drei Gutachten erstellt worden, teilte Alpamare mit. An den Abklärungen beteiligt gewesen seien sowohl kommunale wie auch kantonale Dienststellen.