Die Fraktion schickt Ignazio Cassis, Isabelle Moret und Pierre Maudet ins Rennen um den frei werdenden Bundesratssitz.

«Eine attraktive Auswahl für die Bundesversammlung» «Die Kandidaten bieten ein breites Profil-Spektrum» Cassis freut sich auf den gemeinsamen Schlussspurt Isabelle Moret ist stolz auf den Entscheid der Fraktion (frz.) Maudet: «Dreierticket schien vor Wochen unrealistisch» (frz.) «Eine attraktive Auswahl für die Bundesversammlung» 0:40 min, vom 1.9.2017

«Die Kandidaten bieten ein breites Profil-Spektrum» 0:23 min, vom 1.9.2017

Cassis freut sich auf den gemeinsamen Schlussspurt 0:24 min, vom 1.9.2017

Isabelle Moret ist stolz auf den Entscheid der Fraktion (frz.) 0:09 min, vom 1.9.2017

Maudet: «Dreierticket schien vor Wochen unrealistisch» (frz.) 0:33 min, vom 1.9.2017

Wie hat die FDP entschieden? Die FDP-Fraktion hat sich mit 22 zu 19 Stimmen bei einer Enthaltung für ein Dreierticket ausgesprochen. Sie kürt somit den Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis, die Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret und den Genfer Staatsrat Pierre Maudet zu ihren offiziellen Kandidaten.

Warum ein Dreierticket? FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi erklärt den Entscheid damit, dass man eine Auswahl bieten wolle. Mit diesen drei Kandidaten könne die Partei ein breites Spektrum beim Alter, Geschlecht und bei der politischen Ausrichtung bieten. «Wählen heisst schlussendlich immer auch auswählen», so Gössi.

Wie reagieren die Kandidaten? Ignazio Cassis freut sich nun «auf die letzten zweieinhalb Wochen Schlussspurt» vor der Wahl. Er sei stolz als FDP-Mitglied, dass sich die Partei für drei Kandidaten entschieden habe. «Das ist ein Beweis für die Qualität unserer Fraktion.» Kandidat Pierre Maudet bedankt sich vor den Medien dafür, dass man auch ihn berücksichtigt habe. Isabelle Moret bedankt sich bei der Fraktion, dass man ihr das Vertrauen geschenkt habe und sie mit den Kollegen Maudet und Cassis auf das Ticket gehievt habe.

Wie geht es weiter? Die offiziellen Kandidaten werden nun von den übrigen Bundeshaus-Fraktionen zu Hearings eingeladen. Die Anhörungen finden wohl am ersten und am zweiten Dienstag der Herbstsession in der übernächsten Woche statt. Wilde Kandidaturen sind zwar möglich, aber wenig wahrscheinlich. Die Wahl des neuen Bundesrats erfolgt dann am 20. September 2017.