Legende: Keystone / Archiv

Die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Fehri tritt im kommenden Jahr nicht mehr zu den Nationalratswahlen an. Sie begründet diesen Schritt mit der Amtszeitbeschränkung der Aargauer SP und persönlichen Plänen.



Feri sagt in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung», die Amtsbeschränkung auf zwölf Jahre sei sinnvoll. Sie «sorgt für frischen Wind im Parlament und eröffnet Menschen durch frei werdende Sitze die Möglichkeit, sich auf Bundesebene zu engagieren.»



Zudem habe sich überlegt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um aus dem Nationalrat auszusteigen. «Ich werde nächstes Jahr 57. Das ist ein guter Moment, um beruflich nochmals Gas zu geben», so Feri im Interview. Nach 16 Jahren im Nationalrat wäre dann «sowieso Schluss gewesen, da gibt es kein Schlupfloch mehr.»



Auf Anfrage sagte Nora Langmoen, Co-Präsidentin der Aargauer SP, Cédric Wermuth wolle weiterhin zu den Nationalratswahlen antreten. Er befinde sich als Co-Präsident der SP Schweiz in einer anderen Situation als Feri.