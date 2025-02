Die Bernerin hat süditalienische Vorfahren. Sie ist studierte Juristin und begann ihre berufliche Laufbahn gleich nach dem Studium beim damaligen Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft.

Anschliessend wechselte della Valle in die Stadtberner Finanzdirektion. Ab 1999 war sie für das Generalsekretariat des Justiz- und Polizeidepartements tätig. Von 2006 bis 2012 war Nicoletta della Valle stellvertretende Fedpol-Direktorin. Zwei Jahre arbeitet sie dann in der Führung der Universitären Psychiatrischen Diensten UPD. Dort soll es jedoch zu Konflikten innerhalb der Führung und mit dem zuständigen Berner Regierungsrat gekommen sein. Zur Direktorin der Bundespolizei wurde sie 2014 sie berufen. Nicoletta della Valle setzte sich in ihren Jahren als Chefin für den Kampf gegen Terror und organisierte Kriminalität ein.

Kritisiert wurde ihr forscher Führungsstil, auch intern und sie musste zuletzt wegen ihrer Abgangsentschädigung von 340'000 Franken ebenfalls Kritik einstecken.

Nicoletta della Valle verabschiedete sich von Mitarbeitern so: «Ich habe fertig. Oder anders gesagt – basta.» Neue Direktorin der Bundespolizei Fedpol ist die bisherige stellvertretende Direktorin: Eva Wildi-Cortés.