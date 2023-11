Und wie ist das bei den Studierenden? Merkt man dort, dass sich Studienanfänger mehr für Fächer interessieren, in denen sie nachher höhere Berufschancen haben? «Nicht wirklich», sagt Markus Diem. Er ist Leiter Studienberatung an der Universität Basel. In den meisten Fällen würden Maturanden einerlei zu studieren beginnen, ohne dass sie ein konkretes Berufsziel hätten, erklärt Diem.

Mittlerweile scheint sich dies aber etwas zu ändern: «In den letzten Jahren fragen sich die jungen Leute immer mehr: Was will ich überhaupt mit einem Studium machen?», so der Studienberater. Grundsätzlich gehe es den Leuten aber in erster Linie um Interessen, Fähigkeiten, Durchführbarkeit einer Ausbildung durch Finanzierung, wenn sie in die Studienberatung kämen.

Diem empfiehlt aber handkehrum kein Studium, nur weil dort die Jobaussichten gut sind: «Ich rate jemandem weder ab noch zu. Ich sage ihm oder ihr einfach alles. Er oder sie muss dann selbst entscheiden.»