Daniel Schoer ist Spitaldirektor der Ameos-Gruppe und wehrt sich gegenüber SRF gegen die Kritik.

SRF: Der VPOD kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Sie alles auf den Fachkräftemangel abschieben. Man könnte ja auch mit attraktiven Arbeitsbedingungen dafür sorgen, dass man eben Leute findet. Was sagen Sie zu dieser Kritik?



Daniel Schoer: Diese Kritik ist falsch. Unsere Arbeitsbedingungen sind absolut marktkonform. Ich denke in vielen Bereichen sogar besser. Die Löhne sind marktgerecht. Von den Arbeitszeiten her haben wir attraktive Bedingungen. Wir versuchen, uns auf flexible Arbeitszeitmodelle einzustellen – also all das, was Mitbewerber auch anbieten, bieten wir auch. Und ich denke in vielen Bereichen sogar über das hinaus.

Das Image des Spitals Einsiedeln hat in den letzten Jahren gelitten. Ist auch das ein Grund dafür, dass man schwierig Leute findet?



Ja, es ist sicherlich so, dass die reisserische und, ich sage jetzt mal, Schlagzeilen-fokussierte, aber falsche Medienberichterstattung für uns nicht förderlich ist, um Personal zu rekrutieren. Aber, und das ist viel wichtiger: Die Belegschaft steht hinter dem Spital. Und es freut mich ausserordentlich, dass auch ehemalige Mitarbeitende wieder zurück ans Spital Einsiedeln kommen.

Das Gespräch führte Samuel Studer.