SVP-Bundesrat Albert Rösti feiert Weihnachten bei sich Zuhause in Uetendorf BE oder in seinem Elternhaus in Kandersteg BE, wo er aufgewachsen ist. Ganz klassisch gebe es an Weihnachten Fondue Chinoise, schreibt Rösti der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Wenn es das Wetter zulasse, ziehe es ihn zudem auf eine kleine Runde mit den Langlaufskiern.

Legende: Bundesrat Albert Rösti bei der Bundesratsreise (Archivbild). Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Bei SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (JU) werde mit den vier Geschwistern ihres Ehemannes und deren Familien gespielt, gelesen und diskutiert, teilt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) auf Anfrage mit. Wie in jedem Jahr gebe es als Weihnachtsmahlzeit Pastetli mit Pilzen, Brät, Kalbsmilken und Zunge. Als Dessert werde eine Roulade (Bûche de Noël) aufgetischt.

Legende: Elisabeth Baume-Schneider feuert als Ehrengast die Spieler an vor dem Eishockey-Qualifikationsspiel der National League zwischen dem HC Ajoie und dem HC Ambri-Piotta. Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE

Erholung auf der Skipiste

Noch nicht bekannt ist das Weihnachtsmenü bei FDP-Bundesrat Ignazio Cassis (TI). Bei ihm sei das jeweils eine Überraschung, schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Der Tessiner feiere zusammen mit seiner Mutter und den Geschwistern.

Legende: Ignazio Cassis auf der Bundesratsreise – ausnahmsweise nicht im schwarzen Anzug, sondern im grauen Jackett. Weniger formell gibt er sich selten. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die künftige Bundespräsidentin Viola Amherd (Mitte/VS) erholt sich an Weihnachten im Kreise ihrer Familie. Dazu gehöre auch die aktive Erholung beim Skifahren in den Walliser Bergen. Die wenigen freien Tage nutzt sie auch, um die Dossiers für das neue Jahr vorzubereiten, schreibt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Auch die Amtsübergabe zwischen Amherd und dem abtretenden Bundespräsidenten Alain Berset (SP/FR) findet in dieser Zeit statt.

Legende: Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Gearbeitet wird auch bei Neo-Bundesrat Beat Jans (SP/BS). Bis zu seinem Amtsantritt am 1. Januar 2024 werde er sich vertieft mit den Dossiers seines Departements, dem EJPD, auseinandersetzen.

Legende: Viel gemütlicher als hier wird es beim Neugewählten Beat Jans nicht: Er will über Weihnachten das Dossier seines Departements studieren. Keystone/PETER KLAUNZER

Besinnlichkeit im Kreis der Familie

Grundsätzlich geniessen alle Bundesräte die ruhigen Tage bei ihren Liebsten. «Es sind ein paar Tage, an denen die Hektik, in der man sonst steckt, zum Erliegen kommt. Das geniesse ich sehr und es gibt mir Kraft», so Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP/SG).

Legende: Entspannt – wie hier mit einem Bernhardinerhund – soll es bei Karin Keller-Sutter zu und hergehen. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Auch Bundesrat Guy Parmelin (SVP/VD) nutze das Fest der Besinnung zum Innehalten, schreibt das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Er feiere zusammen mit seiner Frau, ihrer Mutter und seinem Vater.

Legende: Guy Parmelin möchte die Festtage nutzen, um innezuhalten. Vielleicht spielt dabei auch Musik eine Rolle? Keystone/ANTHONY ANEX

Der abtretende Bundesrat Alain Berset (SP/FR) feiere im Kreis der Familie. Genauere Angaben macht das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) nicht.

Legende: Alain Berset möchte die Festtage mit seiner Familie geniessen – wohl auch mit seiner Frau Muriel Zeender Berset. Keystone/PETER KLAUNZER