Sonnenschein, Marroniduft, Rauch, Kinderstimmen: Um 14 Uhr haben sich laut SRF-Korrespondentin Anita Bünter rund 100 Personen auf dem Dorfplatz von Bondo versammelt. Es sind die Einwohner von Bondo, die am Samstagmorgen ins Dorf zurückkehren durften.

«Die Stimmung war locker», erzählt Bünter. Auch unter jenen, die noch nicht zurück dürfen. Kinder spielten und die Erwachsenen sassen neben dem Dorfbrunnen und assen bei schönstem Sonnenschein Marroni und tranken Wein.

Die zweite Hälfte der Bewohner darf erst Mitte November zurück

Zum Apéro hatte Donato Salis geladen. Der Bewohner der frei gegebenen «grünen Zone» betreibt ein Restaurant, das an den Dorfplatz grenzt. Allerdings waren von dort aus auch immer noch die Aufräumarbeiten zu beobachten.

Am Morgen waren – knapp zwei Monate nach dem gigantischen Felssturz – die 65 Bewohner von Bondo aus der «grünen Zone» in ihre Häuser zurück gekehrt. Die andere Hälfte der Bewohner muss sich noch bis Mitte November gedulden, bis sie in die «rote Zone» zurück kehren können. Beim Apéro waren sie aber dabei.