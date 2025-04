Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In der Südschweiz erwarten Meteorologen grosse Regenmengen.

Das schlechte Wetter dürfte das Geschäft von Tessiner Hotels trüben, wie Buchungszahlen zeigen.

Trotzdem wird viel Verkehr auf der Gotthardachse erwartet.

Die Hotels im Tessin sind an Ostern nur zu knapp 52 Prozent ausgelastet. «Wir müssen uns mit dieser Zahl wohl zufriedengeben», sagte Sonia Fray, Direktorin des Verbandes Hotelleriesuisse Ticino, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Während die Hotels im Sopraceneri (Nordtessin) Stand Montag eine Auslastung von 51.9 Prozent erreichten, waren im Sottoceneri (Südtessin) 51.2 Prozent der verfügbaren Zimmer gebucht. Grund für die schlechte Buchungsbilanz dürften die schlechten Wetterprognosen für die Südschweiz sein.

Trotz des Regenwetters im Süden prognostiziert der Touring Club Schweiz (TCS) viel Verkehr und Stau vor dem Gotthard-Nordportal. In zahlreichen deutschen Bundesländern haben diese Woche die Schulferien angefangen. «Die Reisenden aus Deutschland werden so oder so durch die Schweiz in den Süden fahren», sagt TCS-Sprecher Marco Wölfli. Das schlechte Wetter dürfte daran nicht viel ändern.

So kommt der Osterverkehr zusätzlich zum bereits rollenden Ferienverkehr. Am Mittwochnachmittag wuchs die Kolonne vor dem Gotthardtunnel auf bis zu sieben Kilometer an. Die Wartezeit betrug eine Stunde und zehn Minuten.

SBB rechnet mit guter Auslastung

Für Ostern setzt die SBB 20 Extrazüge zwischen dem Tessin und der Deutschschweiz ein. So stehen den Reisenden rund 64'000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. «Wir rechnen in diesem Jahr mit einer guten Auslastung im Osterverkehr auf der Gotthardstrecke und gehen davon aus, dass der Einfluss des Wetters nicht übermässig gross sein wird», schreibt die SBB-Medienstelle. Die Südostbahn setzt ebenfalls Zusatzzüge ein.

Tatsächlich zeigt der SBB-Onlinefahrplan für viele Verbindungen ab Donnerstagmittag drei rote Figürchen in der zweiten Klasse. Es wird also eine sehr hohe Belegung erwartet. Auch am Freitag dürfte die Auslastung zeitweise hoch bleiben.

Ab Sonntag beginnt dann der Rückreiseverkehr. Der TCS rechnet ab Sonntagmittag mit erstem spürbaren Rückreiseverkehr. «Zu Staus am Gotthard-Südportal dürfte es am Ostermontag kommen, mit Spitzenwerten im Zeitraum von 14 Uhr bis 21 Uhr», schreibt der TCS. Auch für die Zugverbindungen in den Norden wird für die beiden Tage stellenweise eine hohe Belegung vorausgesagt.