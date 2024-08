Die zweite Rückreisewelle zum Schulstart sorgte wieder für einen langen Stau am Gotthard.

Vor dem Südportal des Strassentunnels stauen sich die Fahrzeuge derzeit auf einer Länge von 3 Kilometern.

Die Autobahneinfahrten in Göschenen und Airolo sind gesperrt.

Zuvor war die Schlange auf eine Länge von 3 Kilometern angewachsen. Die Wartezeit betrug kurz am 30 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X meldete.

Am Montag ist Schulbeginn in mehreren Kantonen und Regionen, so unter anderem in Zürich, Freiburg, Neuenburg, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug, Wallis und in der Waadt.

Legende: Viele kehren wieder zurück aus den Ferien. Am Gotthard bilden sich dadurch lange Fahrzeugkolonnen. (Bild vom 28. Juni 2024) Keystone/Urs Flueeler

Bereits am letzten Wochenende hatten sich die Fahrzeuge auch am Sonntag vor dem Gotthard-Südportal zeitweise auf einer Länge von 14 Kilometern gestaut. Am vergangenen Montag war bereits in vielen Schweizer Kantonen Schulbeginn.