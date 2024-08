Die zweite Rückreisewelle zum Schulstart sorgte wieder für einen langen Stau am Gotthard.

Vor dem Südportal des Strassentunnels stauen sich die Fahrzeuge derzeit auf einer Länge von 6 Kilometern.

Die Autobahneinfahrten in Göschenen und Airolo sind gesperrt.

Zuvor war die Schlange auf eine Länge von 10 Kilometern angewachsen. Die Wartezeit betrug kurz vor Mittag eine Stunde 40 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X meldete. Doch im Verlauf des Nachmittags nahm die Fahrzeugkolonne und die Wartezeit kontinuierlich ab.

Derzeit braucht man nur noch eine Stunde Geduld.

Am Montag ist Schulbeginn in mehreren Kantonen und Regionen, so unter anderem in Zürich, Freiburg, Neuenburg, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug, Wallis und in der Waadt.

Legende: Viele kehren wieder zurück aus den Ferien. Am Gotthard bilden sich dadurch lange Fahrzeugkolonnen. (Bild vom 28. Juni 2024) Keystone/Urs Flueeler

Bereits am letzten Wochenende hatten sich die Fahrzeuge auch am Sonntag vor dem Gotthard-Südportal zeitweise auf einer Länge von 14 Kilometern gestaut. Am vergangenen Montag war bereits in vielen Schweizer Kantonen Schulbeginn.