Der Stau am Gotthard wird kleiner und kleiner

Ferienverkehr hält an

Auf der A2 zwischen Erstfeld und Göschenen staut sich der Verkehr zurzeit auf 3 Kilometern. Zur Mittagszeit hatte der Stau eine Länge von bis zu 11 Kilometer.

Zurzeit ist mit einer Wartezeit von rund 30 Minuten zu rechnen. Auch in Richtung Norden staut sich der Verkehr vor dem Südportal auf 3 km. Die Autobahneinfahrten Göschenen und Airolo sind gesperrt.

Der Ferienverkehr macht sich jedoch nicht nur vor dem Gotthard-Nordportal bemerkbar. Auch auf der Südseite zwischen Quinto und Airolo stauen sich die Autos auf einer Länge von rund fünf Kilometern. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde zu rechnen. Die Einfahrt Airolo ist zu.

Bereits am Morgen kam es zu längeren Wartezeiten: Wegen eines Pannenfahrzeugs war der Gotthardtunnel bis um 07:30 Uhr gesperrt. Eine weitere Sperrung folgte ein paar Stunden später.

Stockender Verkehr gibt es auch auf diversen Strecken in den Regionen Basel, Bern-Solothurn und Zürich. Beim Autoverlad Lötschberg beträgt die Wartezeit rund 1 Stunde.

Bereits am vergangenen Wochenende war der Gotthardtunnel zum Nadelör geworden, auch Anfang Woche wuchs der Stau auf 11 Kilometer. Am Dienstag war ein Wohnmobil auf der Autobahn A2 in Brand geraten, die Strasse war vorübergehend gesperrt, und es kam zu Stau.