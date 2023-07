Am späten Sonntagabend staut sich der Verkehr vor Airolo noch auf einer Länge von zwei Kilometern.

Ferienverkehr in den Süden

Das ganze Wochenende kam es vor dem Gotthard-Nordportal zu längeren Staus mit Spitzen von zwölf Kilometern am Freitag und 15 Kilometern am Samstag. Am Sonntagmittag stauten sich die Fahrzeuge auf 13 Kilometern.

Am Sonntagabend um 21:30 Uhr betrug der Stau zwischen Quinto und Airolo (TI) noch zwei Kilometer.

Trotz hohem Verkehrsaufkommen blieben bisherige Staurekorde allerdings ungebrochen. Zum bisher längsten Stau des Jahres 2023 kam es am Gotthard-Nordportal am Pfingstwochenende, als die Blechkolonne zeitweise auf eine Länge von 20 Kilometern anwuchs.