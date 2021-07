Am Freitagabend erreichte der Stau vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels noch eine Länge von drei Kilometern. Der Zeitverlust beträgt noch 30 Minuten (19 Uhr).

Bereits am Donnerstag hatte es auf der A2 im Tessin wegen eines wetterbedingten Erdrutsches Verkehrsbehinderungen gegeben.

Der Run auf der Strasse in Richtung Süden war zu Ferienbeginn in vollem Gang. Am Freitagnachmittag erreichte der Stau nach 14.30 Uhr vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels eine Länge von zehn Kilometern. Gegen Abend entspannte sich die Lage deutlich.

In den Kantonen Luzern, St. Gallen oder Schaffhausen begannen am Freitag die Sommerferien. In einer Woche ist dann wortwörtlich auch Zürich ferienreif. In einigen Kantonen wie Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell-Innerrhoden, Bern, Graubünden oder Genf haben die Sommerferien bereits vor einer Woche begonnen.

SBB warnt vor Streik in Italien ab Sonntag Box aufklappen Box zuklappen Wegen eines Streiks in Italien sind die Bahnverbindungen am Sonntag in der Lombardei eingeschränkt. Die SBB warnen vor Verspätungen und Ausfällen in der Region südlich des Tessins. Der Streik dauert von Sonntagmorgen, 3 Uhr, bis Montagmorgen, 2 Uhr, wie die SBB mitteilten. Die Fernverkehrszüge EC, IC, Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento und ICN verkehren voraussichtlich planmässig. Für weitere Informationen empfehlen die SBB einen Blick auf die Website trenord.it sowie die Hinweise an den Bahnhaltestellen.