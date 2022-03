Grossbrand in der Altstadt von Solothurn

Feuer am Altstadtring

Am Montagabend ist in der Altstadt von Solothurn ein Brand ausgebrochen.

Betroffen ist das aus mehreren zusammenhängenden Häusern bestehende Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus am Riedholzplatz.

Über 20 Personen mussten evakuiert werden, sechs wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Laut der Kantonspolizei Solothurn wurde der Feueralarm um 19:20 Uhr ausgelöst. Eines von drei betroffen Gebäuden des Alters- und Pflegeheims in der Solothurner Altstadt stand in Vollbrand. Bei einem anderen brannte der Dachstock.

Niemand ernsthaft verletzt

Über 20 Personen mussten evakuiert werden. Sechs Personen seien zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, sagte der Sprecher der Kantonspolizei Solothurn, Andreas Mock. Einige von ihnen hätten dieses aber schon wieder verlassen.

Brand am Riedholzplatz in Solothurn

1 / 4 Legende: Mehr als 20 Personen mussten evakuiert werden. zvg/Polizei Kanton Solothurn 2 / 4 Legende: Eines der drei betroffen Gebäude des Alters- und Pflegeheims in der Solothurner Altstadt stand in Vollbrand zvg/Polizei Kanton Solothurn 3 / 4 Legende: Der Brand war am späten Abend unter Kontrolle. zvg/Polizei Kanton Solothurn 4 / 4 Legende: Ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude konnte verhindert werden. SRF

Sie wurden zusammen mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohner in Notunterkünfte gebracht. Dort erhielten sie unter anderem Hilfe und Unterstützung durch den Zivilschutz. Es wurde niemand ernsthaft verletzt.

Ein «enormer Sachschaden»

Am späten Abend war der Brand unter Kontrolle, wie der zuständige Feuerwehrkommandant, Boris Anderegg, gegenüber Radio SRF sagte. Die Löscharbeiten dürften aber noch die ganze Nacht andauern. «Es wird hell, bis wir fertig sind», so Anderegg am Montagabend. Drei Feuerwehren seien im Einsatz.

Ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude konnte verhindert werden. Auch der historische Riedholzturm am nördlichen Ende der Altstadt sei vom Feuer nicht betroffen. Bei den drei betroffenen Gebäuden sei ein «enormer Sachschaden» entstanden, sagte Mock.