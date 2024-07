14 Verletzte bei Brand in Spreitenbach AG

Feuer in Wohnblock

Die Zahl der verletzten Personen beim Brand eines elfstöckigen Wohnblocks in Spreitenbach AG ist auf 14 heruntergestuft worden.

Mit Frischluft hätten sich fünf Personen bereits erholt, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von Keystone-SDA.

Unter den 14 Verletzten befinde sich nach wie vor eine Person, die beim Brand schwer verletzt worden sei, sagte die Sprecherin weiter.

Die Person sei in ein Spital gebracht worden. Bei Rauchvergiftungen könne es sein, dass Frischluft bereits helfe, so die Polizeisprecherin. Zunächst war die Polizei von 19 verletzten Personen ausgegangen. Sie seien zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden.

Die Feuerwehr ist mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort. Der Brand sei rasch gelöscht worden, hiess es in einer jüngeren Mitteilung der Kantonspolizei. Die Rauchentwicklung sei massiv gewesen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes mussten evakuiert werden.