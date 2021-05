Brand in Zürcher Klinik Hirslanden – keine Verletzten

Im Dachstock der Zürcher Klinik Hirslanden ist ein Brand ausgebrochen.

Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten dauern noch an (Stand 19 Uhr).

Das Feuer brach im Dachbereich des Südtrakts aus und wurde kurz nach Mittag gemeldet, wie Schutz & Rettung Zürich (SRZ) mitteilten. Die Patientenzimmer der drei darunterliegenden Stockwerke waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits durch die Klinik evakuiert worden. Dies bestätigt auch die Klinik Hirslanden in einer Mitteilung. Insgesamt seien rund 40 Patientinnen und Patienten vorsorglich evakuiert worden.

Weder die Notfallstation noch die Intensivpflegestation oder die Operationssäle waren vom Feuer betroffen. Die Löscharbeiten sind laut Schutz und Rettung Zürich noch im Gange. Die Brandursache sowie der Umfang des entstandenen Schadens sind zurzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden behördlichen Abklärungen.

Wie SRZ mitteilte, öffnete die Feuerwehr mit schwerem Gerät das Dach, um gegen den Brandherd vorzugehen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Dabei kam auch eine bildgebende Drohne zum Einsatz.

Bild 1 / 4 Legende: Im Dachstock der Zürcher Klinik Hirslanden ist ein Brand ausgebrochen. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die Patientenzimmer bereits durch die Klinik evakuiert worden. SRF Bild 3 / 4 Legende: Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig. SRF Bild 4 / 4 Legende: Im Einsatz standen vier Tanklöschfahrzeuge, zwei Autodrehleitern sowie ein Hubretter und mehrere Rettungswagen. Twitter/Schutz und Rettung Zürich

Laut SRZ hat sich das Notfall- und Schutzkonzept der Hirslanden Klinik bewährt. Zu keiner Zeit seien Patientinnen und Patienten oder Mitarbeitende gefährdet gewesen.

«Von den Spitälern in Zürich spüren wir zudem eine grosse Welle der Solidarität und haben verschiedene Angebote erhalten, Patientinnen und Patienten aufzunehmen», wird Marco Gugolz, Direktor der Klinik Hirslanden, in der Mitteilung zitiert. Rund ein Dutzend Patienten seien in andere Spitäler verlegt worden.