«Es existiert kein Finanzloch und es gibt keinen Liquiditätsengpass bei der Schweizer Armee», das sagt die Präsidentin der Finanzkommission Sarah Wyss (SP). Sie betont: «Von einem Liquiditätsengpass zu sprechen, war ein Fehler.» Dies sei der Kommission von Viola Amherd glaubhaft gemacht worden.

Die SP-Politikerin sagt weiter: «Der Bundespräsidentin ist sehr wohl bewusst, dass so etwas nicht wieder vorkommen darf.» Neben dieser Kritik an der Kommunikation hat die Kommission beschlossen, Strafanzeige einzureichen, weil ein Dokument der Rundschau geleakt wurde. Darüber hinaus hat die Finanzkommission keine politischen Beschlüsse gefasst.

Da die Armee keine verpflichtenden Verträge eingehen darf, ohne Parlamentsvorbehalte anzumelden, sei es laut Sarah Wyss falsch, von einem Liquiditätsengpass oder Finanzloch zu sprechen. Entsprechend sei es auch nicht wahr, dass finanzielle Verpflichtungen bestehender Verträge nicht erfüllt werden konnten. «Weshalb Herr Süssli etwas anderes behauptet, kann ich nicht erklären», so Wyss. Das müsse dann sein Kommunikationsberater erläutern.

Eigentlich gebe es schlicht eine Differenz zwischen dem, was die Armee gerne hätte, und den finanziellen Mitteln, die vom Parlament nun gesprochen wurden, erklärt Wyss.

Die Armee habe mit ein Prozent des BIPs als Budget bis 2030 gerechnet – das Parlament hat aber entschieden, ein Prozent des BIPs erst ab 2035 zur Verfügung zu stellen. Die Entscheidung, erst 2035 ein Prozent des BIPs für die Armee aufzuwenden, war ein politischer Entscheid, um die Schuldenbremse einzuhalten.

Damit kommt Wyss zum Schluss: «Finanzpolitisch ist alles in Ordnung.» Deshalb sehe die Kommission «momentan keinen Handlungsbedarf».