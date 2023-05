Seit einem Jahr gibt es im Kanton Solothurn ein Sterbehospiz. Doch die Institution in Derendingen steht nun bereits vor finanziellen Problemen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Lücken bei der Finanzierung der Schweizer Sterbehospize.

Vinzenz Köchli ist über 90 Jahre alt und unheilbar krank. Er weiss, dass er bald sterben wird und eine Behandlung nichts mehr bringt. Die letzten Wochen und Tage seines Lebens verbringt Köchli im Sterbehospiz Solothurn in Derendingen. Und es gefällt ihm ausgesprochen gut hier: «Hier betreuen sie mich mit so viel Empathie und Liebe, die man sonst nirgendwo findet. Für die Art, wie ich gehen möchte, ist das ideal.»

Das Sterbehospiz Solothurn in Derendingen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Im Hospiz Derendingen wird für die Verstorbenen eine Kerze in einem Steinkreis angezündet. zvg: Hospiz Derendingen Das Sterbehospiz Derendingen befindet sich im ehemaligen reformierten Pfarrhaus und wurde im Mai 2022 eröffnet. Aufgekommen ist die Idee für ein Sterbehospiz an diesem Ort erstmals 2015, bis zur Umsetzung der Idee brauchte es aber viel Arbeit. Im Hospiz gibt es Zimmer für sechs Personen. Es ist aktuell das einzige Sterbehospiz im Kanton Solothurn.

Köchli ist eine von rund 40 Personen, welche im Sterbehospiz Derendingen leben oder gelebt haben, seit das Hospiz vor einem Jahr eröffnet wurde. Er wird hier von einem Team aus verschiedensten Fachleuten behandelt, gepflegt und begleitet. Wie in allen Hospizen ist das Ziel, einem sterbenden Menschen individuell die bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod zu ermöglichen. Doch so akzeptiert dieses Ziel in Medizin und Politik ist, es kostet viel. Das Hospiz kämpft ums Überleben.

Wir brauchen jährlich etwa 400'000 Franken an Spendengeldern.»

In einer Mitteilung zum einjährigen Bestehen des Hospizes in Derendingen weist der Trägerverein auf ein Problem hin, das fast alle Sterbehospize der Schweiz kennen: Die Finanzierung ist schwierig. Nur rund die Hälfte der Kosten würden durch gesetzliche Tarife und die Krankenkassen gedeckt, die andere Hälfte müsse über private Spenden finanziert werden, sagt Heidi Zumbrunnen, die Präsidentin des Sterbehospizes Solothurn. Die Beschaffung dieser Spenden sei allerdings eine riesige Herausforderung.

«Wir brauchen jährlich etwa 400'000 Franken an Spendengeldern», sagt Zumbrunnen. Doch trotz grosser Anstrengungen bei der Suche nach Spendengeldern könne man die Finanzierung aktuell nicht sicherstellen. Der Dauerbetrieb des Hospizes sei deshalb gefährdet. Hauptgrund für dieses Problem ist die Politik.

Unterfinanzierung muss politisch gelöst werden

Sterbehospize gelten heute als Pflegeheime und erhalten deswegen von der öffentlichen Hand und den Krankenkassen dieselben Beiträge pro Patientin und Patient bezahlt. Allerdings ist dieser Betrag zu tief und deckt die Kosten nicht, denn die Arbeit im Hospiz ist anders als im Pflegeheim.

Im Sterbehospiz brauche es mehr und anderes Personal als im Pflegeheim, erklärt Heidi Zumbrunnen, deswegen funktioniere die Finanzierung mit den Pflegeheim-Ansätzen nicht. Diese Situation sei unverständlich, da sich in der Politik und der Gesellschaft ja eigentlich alle einig seien, dass es Sterbehospize brauche und dass die spezialisierte Pflege von Sterbenden wichtig sei. «Es wäre wichtig, dass das in nützlicher Frist finanziell besser geregelt wird».

Pionierkanton Wallis Box aufklappen Box zuklappen Als bisher einziger Kanton der Schweiz hat der Kanton Wallis eine eigene Tagespauschale für Sterbehospize eingeführt. Der Kanton bezahlt pro Patientin bzw. Patient einen Betrag von 635 Franken ans Hospiz. Das entspricht genau der Forderung, die der nationale Dachverband der Hospize nach eigenen Berechnungen gefordert hat. Mit diesem Betrag könne man den Privatkostenanteil senken und vor allem das Betriebsdefizit auf ein erträgliches Niveau senken, sagt der Verband.

Obwohl das Problem schon lange bekannt ist, hat sich bisher nichts geändert. Aus Sicht des nationalen Dachverbandes der Sterbehospize, müsste die Politik diese Unterfinanzierung endlich anpacken, forderte die Vizepräsidentin des Verbandes kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung. Sibylle Jean-Petit-Matile weist im Artikel darauf hin, dass die Alternative zu den Hospizen meist eine Spitaleinlieferung sei. Dies käme aber alle viel teurer zu stehen als ein Hospiz-Platz.

Auch Heidi Zumbrunnen vom Hospiz Derendingen appelliert nach einem Jahr Hospiz-Betrieb an den Kanton Solothurn. Die öffentliche Hand müsse das Hospiz mehr unterstützen: «Hospize füllen eine Lücke in der Versorgung, sie sind politisch gewollt, nur die Finanzierung ist noch nicht geregelt.»