Der ermunternde Ausblick hänge einerseits damit zusammen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut durch die Krise gekommen sei, erklärt die EFV-Direktorin. Nicht zuletzt dank der Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kantonen.

«Dann stellen wir auch fest, dass diejenigen Branchen und Unternehmen, die massiv gelitten haben in der Krise vor allem auch Kleinunternehmen ausmachen. Und das sind oft nicht die grossen Steuerzahler. Die Grossunternehmen in der Schweiz, wichtige Branchen wie der Pharmabereich oder auch in der Industrie, haben doch erstaunlich gute Resultate erwirtschaftet im 2020. Und das sehen wir jetzt in den Einnahmen aus der direkten Bundessteuer.»

Wesentlich sei nun, dass der absehbare finanzpolitische Spielraum der Jahre 2023 und 2024 zum Abbau der Schulden eingesetzt werde, gibt D'Amelio zu bedenken.