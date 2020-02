Die Rüge der Finanzmarktaufsicht Finma wiegt schwer. Denn es geht hier nicht um ein Einzelversagen, sondern um ein systematisches Versagen bei der Geldwäschereibekämpfung – und das während Jahren. Ein Versagen in diesem Ausmass war nur möglich, wenn in den Führungsetagen der Bank die Kontrollen versagt haben oder bewusst weggeschaut wurde. Die Finma prüft nun, ob sie gegen einzelne Personen ein Verfahren einleiten will. Ausserdem führten offenbar Fehlanreize in der Bank zu einem laschen Umgang mit Geldwäschereivorschriften. Die Finma hat deshalb gefordert, dass die Bank unter anderem Prozesse in der Vergütungs- und Sanktionspolitik anpassen muss. Dass die Vergütungspolitik immer noch so ausgestaltet ist, dass sie Geldwäscherei anscheinend fördert statt verhindert, spricht Bände. Die Bank hat zwar bereits Massnahmen ergriffen, um die Risikokultur im Unternehmen zu verbessern, doch die Rüge der Finma dürfte die Bank noch länger beschäftigen.