Berufsfischer Martin Meichle aus dem deutschen Hagnau hat grosse Pläne. Mit der Genossenschaft «RegioBodenseeFisch» will er eine Versuchsanlage im Bodensee installieren, in der Fische gezüchtet und in der Region verkauft werden sollen. Ein Novum: Solche Aquakulturen in offenen Gewässern gibt es in Schweizer Seen bisher nicht.

Berufsfischer gegen Berufskollegen

Mit dem Projekt zieht sich Meichle den Zorn der meisten anderen Berufsfischer am Bodensee auf sich. Mit einem Schiffskorso bei Konstanz drückten sie am Samstag ihr Missfallen aus. Auch der Präsident der Schweizer Berufsfischer, Reto Leuch, nahm am Protest teil.

Das Projekt hat Signalwirkung und könnte dazu führen, dass auch auf anderen Schweizer Seen ähnliche Anlagen entstehen. Das wollen wir verhindern.

Die Gehege hätten Signalwirkung und könnten dazu führen, dass auch in der Schweiz ähnliche Anlagen eingerichtet werden, betont Leuch. Er wehre sich nicht gegen Fischzuchten in Anlagen abseits des Sees. Solche Netzgehege hätten im Bodensee aber nichts zu suchen, sagt Leuch.

Aquakulturen im offenen Gewässer Legende: Getty Images/SharpSide Photos So wie hier in Finnland könnten die Aquakulturen im Bodensee aussehen. In den einzelnen Netzgehegen werden mehrere zehntausend Fische gezüchtet. Während zwei Jahren sollen diese Fische zur Schlachtreife wachsen.

Er befürchtet, die Ausscheidungen der Fische und den Futtereintrag würden den See verschmutzen. Die Zuchtfische könnten Krankheiten auf die natürlichen Fische übertragen, zudem könnten Medikamentenrückstände auch das Trinkwasser beeinträchtigen.

Legende: Fischzucht-Gehege haben laut dem Präsidenten der Berufsfischer, Reto Leuch, keinen Platz im Bodensee. Sie verschmutzen das Trinkwasser. SRF / Philipp Inauen

Wirtschaftliche Interessen versus Naturschutz

Martin Meichle kann die Kritik nicht verstehen. Die Zuchtfische würden geimpft und bräuchten keine Medikamente. Falls es wider Erwarten doch zu Krankheiten komme, würden die Fische aus dem See genommen. Medikamente kämen sicher keine zum Einsatz. Zudem könne man die Ausscheidungen zum Teil absaugen, sodass der See und das Trinkwasser nicht verschmutzt werden.

Die Fangerträge im Bodensee gehen zurück. Mit Fischzuchten könnten wir weiterhin regionale Fische anbieten.

Derzeit sind Netzgehege im Bodensee allerdings schwierig umzusetzen. Die Internationale Gewässerschutzkommission des Bodensees IGKB verbietet Netzgehege in ihren Richtlinien explizit.

In der IGKB sind die Länder rund um den See vertreten, so auch der Bund und die an den See grenzenden Kantone. Auf Anfrage heisst es bei der IGKB, man sehe Netzgehege im See sehr kritisch. Derzeit gebe es keinen Anlass, die Richtlinien zu ändern.

Legende: «Keine Fischzucht im See»: Berufsfischer und Angler protestieren mit einem Boots-Korso. SRF / Philipp Inauen

Martin Meichle und die Genossenschaft «RegioBodenseeFisch» wollen trotzdem nicht aufgeben. Sie wollen ihr Projekt bei der IGKB vorstellen und hoffen auf eine Änderung der Richtlinien. So oder so wird das Projekt noch eine Weile zu reden geben.

Denn die Fangerträge gingen zurück, erklärt Meichle. Mit seinem Projekt könne man trotzdem regionalen Fisch anbieten.