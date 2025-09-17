- Die Swiss hat aufgrund eines Problems mit dem rechten Triebwerk den Start eines Flugs von Boston nach Zürich am Dienstagabend abbrechen müssen.
- Die 223 Passagiere und 13 Crewmitglieder blieben unverletzt.
- Die Passagiere konnten das Flugzeug regulär verlassen, nachdem dieses zurück ans Gate gerollt war, teilte eine Swiss-Sprecherin gegenüber SRF mit.
Zuerst hatte «20 Minuten» darüber berichtet. Was genau das Problem beim Triebwerk war, ist noch unklar. Je nach Triebwerk-Problem sei es durchaus möglich, dass für einen kurzen Moment eine Flamme sichtbar sei, so die Swiss-Sprecherin.
Der Flug nach Zürich wird mit einem Ersatzflugzeug durchgeführt und voraussichtlich mit rund fünf Stunden Verspätung gegen Mittag in Zürich landen, sagte die Swiss-Sprecherin weiter.
Die Ersatzmaschine war wegen einer Reparatur in Boston und für den Rückflug bereits freigegeben. Sie wäre ohne Passagiere zurück nach Zürich geflogen.