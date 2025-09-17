Die Swiss hat aufgrund eines Problems mit dem rechten Triebwerk den Start eines Flugs von Boston nach Zürich am Dienstagabend abbrechen müssen.

Die 223 Passagiere und 13 Crewmitglieder blieben unverletzt.

Die Passagiere konnten das Flugzeug regulär verlassen, nachdem dieses zurück ans Gate gerollt war, teilte eine Swiss-Sprecherin gegenüber SRF mit.

Zuerst hatte «20 Minuten» darüber berichtet. Was genau das Problem beim Triebwerk war, ist noch unklar. Je nach Triebwerk-Problem sei es durchaus möglich, dass für einen kurzen Moment eine Flamme sichtbar sei, so die Swiss-Sprecherin.

Legende: Beim rechten Triebwerk der Swiss-Maschine waren Flammen zu sehen. Der Grund ist noch unklar. Boston Logan International Airport

Der Flug nach Zürich wird mit einem Ersatzflugzeug durchgeführt und voraussichtlich mit rund fünf Stunden Verspätung gegen Mittag in Zürich landen, sagte die Swiss-Sprecherin weiter.

Die Ersatzmaschine war wegen einer Reparatur in Boston und für den Rückflug bereits freigegeben. Sie wäre ohne Passagiere zurück nach Zürich geflogen.