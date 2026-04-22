Die Flugsicherung Skyguide reduziert Anflugkapazität am Flughafen Zürich heute ab Betriebsbeginn um 6 Uhr um 30 Prozent.

Grund ist ein technisches Problem im Kontrollzentrum, teilt Skyguide in der Nacht auf Mittwoch mit.

Ein Update folge im Laufe des Vormittags.

Am Flughafen in Zürich können heute Morgen voraussichtlich deutlich weniger Flugzeuge landen als sonst. Grund ist ein Problem im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH. Dieses beeinträchtige die Darstellung einzelner Flüge im Landeanflug auf Zürich, schreibt die Flugsicherung. Die Sicherheit sei aber jederzeit gewährleistet.

Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstützt, zeigt Maschinen mit grösseren Verspätungen laut Skyguide nicht zuverlässig an. Die Lotsen und Lotsinnen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige aber mehr Zeit.

Legende: Im Kontrollzentrum von Skyguide in Dübendorf gibt es ein technisches Problem. Keystone/Gaetan Bally

Um die Sicherheit jederzeit zu gewährleisten, reduziert Skyguide deshalb vorsorglich die Anflugkapazität am Flughafen Zürich heute ab Betriebsbeginn um 30 Prozent.

Die Techniker der Flugsicherung arbeiten laut Mitteilung an der Behebung des Problems. Skyguide bedauere die Unannehmlichkeiten, die für Partner, Kundinnen und Passagiere entstehen. Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren.

Die genauen Auswirkungen auf den Flugbetrieb sind noch nicht klar. Der Flughafen Zürich hat noch nicht mitgeteilt, ob Flüge gestrichen oder umgeleitet werden.