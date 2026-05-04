Beim Absturz eines Helikopters im Tessin aus rund 20 Metern Höhe sind sechs Menschen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag beim Landeanflug auf eine Baustelle im Gebiet von Mezzovico-Vira. Die Ursache ist noch unklar.

An Bord des Helikopters einer privaten Firma befanden sich sechs Personen, darunter der Pilot, wie die Tessiner Kantonspolizei am Abend mitteilte.

Nach einer ersten medizinischen Einschätzung erlitt demnach ein Passagier lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere Insassen wurden mittelschwer verletzt, während die übrigen Personen leichter verletzt wurden.

Legende: Warum der Helikopter abstürzte ist noch unklar. Screenshot/rsi

Vor Ort waren Beamte der Kantonspolizei im Einsatz sowie zur Unterstützung die Polizei von Vedeggio, Ermittler des Bundesamtes für Polizei (fedpol) und der Schweizerischen Sicher­heits­unter­suchungs­stelle (Sust), die Feuerwehren von Lugano und Rivera sowie Rettungskräfte der Croce Verde von Lugano und der Rega.