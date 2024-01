Wer ein Auto fahren will, der braucht einen Führerausweis. So weit, so klar. Doch auch, wer legal eine Drohne fliegen will, braucht einen Ausweis. 2023 haben 46'300 Fernpilotinnen und Fernpiloten so einen Kompetenznachweis erworben.

Die Umsetzung der europäischen Drohnenregelung in der Schweiz sei damit optimal verlaufen, teilte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) mit. Seit einem Jahr wendet die Schweiz die Drohnenregelung der Europäischen Union (EU) an.

Legende: Luftaufnahme des Bedretto-Tals. (KEYTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu

Die meisten Fernpilotinnen und -piloten, die eine Drohne fliegen möchten, müssen sich registrieren und eine obligatorische Schulung absolvieren. Auch die Bewilligungsverfahren für bestimmte Betriebsformen wurden geändert. Fast 70'000 Personen oder Unternehmen haben sich laut Bazl inzwischen auf der entsprechenden Plattform registriert.

Legende: Nein, das sind weder Tic-Tacs noch kleine Würmchen, sondern Schafe. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Um die Wirkung auf die Sicherheit im Luftverkehr messen zu können, sei es noch zu früh. Aber das Ziel sei es, das Sicherheitsniveau des Schweizer Luftraums ständig zu erhöhen.

Deshalb empfiehlt das Bazl auch jenen Betreiberinnen und Betreibern, die kein Zertifikat benötigen, mindestens die kostenlose Online-Schulung zu absolvieren. So könnten sie sich mit den für die Nutzung von Drohnen geltenden Regeln vertraut machen.

Ausnahme der Registrierungspflicht Box aufklappen Box zuklappen Laut Drohnenregulierung gilt für alle Drohnenpiloten und Drohnenpilotinnen grundsätzlich eine Registrierungspflicht. Davon ausgeschlossen sind Personen, die Drohnen unter 250 Gramm betreiben, die ohne Kamera, Mikrofon oder sonstige Sensoren ausgestattet sind und sich somit nicht zur Erfassung von personenbezogenen Daten eignen. Piloten und Pilotinnen solcher Drohnen brauchen auch keinen Kompetenznachweis. Das Bazl empiehlt aber «stark», zumindest die Schulung zu absolvieren. Für alle Personen, die Drohnen über 250 Gramm fliegen, ist ein Zertifikat obligatorisch.

Das Bazl will im laufenden Jahr die Fernpilotinnen und -piloten dafür sensibilisieren, sicherheitsrelevante Ereignisse im Luftverkehr zu melden. Dazu seien sie, wie alle anderen Akteure der Zivilluftfahrt, verpflichtet.