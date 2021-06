Das Licht von Strassenlaternen hat verheerende Auswirkungen auf bestimmte Insekten. Forschende gehen das Problem nun an.

Künstliches Licht tötet Insekten – egal ob es von einer heissen Glühbirne oder einer kühlen LED-Lampe kommt. Wegen letzterer verbrennen die Mücken und Falter zwar nicht, sie gehen aber trotzdem daran zu Grunde. «Das Licht stört ihren Orientierungssinn», erklärt Janine Bolliger. Sie forscht zum Einfluss von künstlichem Licht auf die Insektenwelt.

Forschungsprojekt in drei Kantonen

«Insekten orientieren sich an der Position von Sterne und Mond», so Bolliger. Weil eine Strassenlaterne sehr hell scheint, würden sie diese mit den Himmelskörpern verwechseln und darauf zufliegen. «Im Lichtkegel der Lampe angekommen, bleiben sie darin gefangen und fliegen bis zur Erschöpfung um die Lampe herum.»

Legende: Sogenannte Netzflügler wie die Florfliege werden besonders stark von Licht angezogen. Beat Wermelinger, WSL

Um dieses Problem anzupacken, hat das Eidgenössische Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft WSL zusammen mit Experten der Zürcher Elektrizitätswerke EKZ ein Forschungsprojekt gestartet. Die Forschenden um Janine Bolliger wollen herausfinden, ob gewisse Arten von Licht weniger Insekten anziehen als andere. An drei Standorten – in Uitikon-Waldegg (ZH), auf der Lägeren (AG) und in Alpthal (SZ) – haben sie dafür Strassenlaternen mit verschiedenen Arten von Licht ausgestattet.

Gewisse Lampen strahlen das Licht gerade nach unten, andere streuen es stärker zur Seite. Gewisse strahlen mit weissem Licht, andere mit gelbem. Unter den Lampen ist eine Art Trichter angebracht, welcher die fliegenden Insekten einfängt. So sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einerseits, wie viele Insekten zu den einzelnen Lichtarten fliegen. «Andererseits schauen wir uns auch an, welche Insektengruppen wir fangen», so Bolliger.

Legende: Nebst der Lichtfarbe und der Ausrichtung der Lampe werden auch unterschiedliche Intensitäten getestet. Rechts sieht man den Strassenabschnitt mit gedimmten Laternen. EKZ

Der Versuch dauert bis im August. Erste Erkenntnisse gibt es jedoch bereits von einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 2019. Diese hat gezeigt, dass Laternen, die direkt nach unten scheinen und ihr Licht nicht streuen, weniger Insekten anziehen. Weiter schien wärmeres Licht (gelb bis orange) weniger Insekten anzuziehen als weisses.

Energieeffizient aber schädlich

Sollte sich dies bestätigen und dazu führen, dass Schweizer Strassenlaternen mit solchem Licht ausgestattet würden, könnte das einen positiven Einfluss auf die hiesigen Insekten haben. Denn: Aktuell sind die meisten LED-Strassenlaternen mit weissem Licht ausgestattet, weil dieses energieeffizienter ist. Ein Wechsel auf gelbliches würde zwar etwas mehr Strom verbrauchen, doch potenziell viele Insektenleben retten – falls sich die Erkenntnisse der ersten Studie bestätigen sollten.

Legende: LED-Lampen mit warmem (links) und neutralem Licht (rechts). Erste Erkenntnisse zeigen: Die linke Lampe zieht weniger Insekten an. Martin Obrist, WSL

Ein positiver Nebeneffekt: Auch Menschen könnten davon profitieren, wie Jörg Haller von den EKZ sagt. «Natürlich hat der Mensch eine andere Wahrnehmung als Insekten, die Ergebnisse können also nicht eins zu eins übertragen werden. Doch man weiss, dass auch wir wärmeres Licht als angenehmer empfinden.»