Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Mindestfranchise in der Grundversicherung beträgt heute bei allen Krankenkassen in der Schweiz 300 Franken. Nun möchten die bürgerlichen Parteien diese erhöhen. Welche Folgen hätte das für die Prämienzahlenden? Über diese und weitere Fragen klärt SRF-Wirtschaftsredaktorin Susanne Schmugge auf.

Susanne Schmugge SRF-Wirtschaftsredaktorin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Susanne Schmugge ist Wirtschaftsredaktorin bei SRF. Sie hat Geschichte mit Fokus Wirtschaftsgeschichte sowie Sozialwissenschaften studiert und arbeitet seit 2008 bei Radio SRF.

Was würde eine höhere Mindestfranchise für mich bedeuten?

Es kommt auf das gewählte Versicherungsmodell bei der Krankenkasse an: Wenn ich das Standardmodell mit Mindestfranchise habe, muss ich künftig beim Arztbesuch oder in der Apotheke mehr aus dem eigenen Sack bezahlen. Denn die Franchise ist neben dem Selbstbehalt jener Teil der jährlichen Behandlungskosten, den wir eigenständig berappen. Wenn ich ein Versicherungsmodell mit einer höheren Franchise gewählt habe – was mittlerweile mehr als die Hälfte der Versicherten tun –, trage ich schon heute einen grösseren Teil der Kosten selbst.

Wieso möchten Bürgerliche die Mindestfranchise erhöhen? Box aufklappen Box zuklappen Bürgerliche Parteien wollen die Mindestfranchise der Krankenkassen erhöhen, um die steigenden Gesundheitskosten zu dämpfen. 2022 betrugen diese 91.5 Milliarden Franken. Eine höhere Franchise würde die Prämien entlasten und die Eigenverantwortung stärken, so die Meinung der Bürgerlichen. Damit erhoffen sie sich, dass Menschen mit einer höheren Franchise bewusster medizinische Leistungen in Anspruch nehmen und so die Prämien entlasten.

Wer profitiert am meisten von einer höheren Franchise?

Die Idee ist, dass alle davon profitieren, weil die Krankenkassenprämien dadurch insgesamt sinken – bzw. weniger stark steigen. Denn höhere Franchisen sollen uns dazu anhalten, weniger wegen Bagatell-Beschwerden zum Arzt zu gehen. Das würde den Kostenanstieg dämpfen.

Wer sind die Leidtragenden der Idee?

Alle mit der tiefsten Franchise werden mehr bezahlen. Das trifft jene besonders, bei denen es nicht um Bagatell-Beschwerden geht. Allerdings: Bei hohen Kosten macht die Franchise nur einen Bruchteil aus. Ausserdem würden auch diese Versicherten davon profitieren, wenn andere, die keine schlimmen Beschwerden haben, es sich zweimal überlegen, ob sie zur Ärztin gehen – denn das würde den Prämienanstieg insgesamt bremsen. Wer Prämienverbilligung erhält, und ein Versicherungsmodell mit tiefster Franchise hat, würde ebenfalls mehr bezahlen. Denn die individuelle Prämienverbilligung übernimmt zwar einen Teil der Prämienlast, aber nicht die Kostenbeteiligung.

Könnte meine Prämie mit dem Erhöhen der Mindestfranchise sinken?

Genau das ist die Idee dahinter – oder die Hoffnung: Wenn ich mehr selbst bezahlen muss, überlege ich es mir zweimal, bevor ich wegen eines Pfnüsels oder einer anderen Harmlosigkeit zum Arzt gehe. In der Masse kann das durchaus etwas ausmachen. Bei weniger unnötigen Behandlungen und Medikamenten würden die Gesundheitskosten weniger steigen – und das hat einen positiven Effekt auf die Prämien insgesamt.