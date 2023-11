Der französische Präsident setzt am Donnerstag den zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz fort. Macron wird zusammen mit Bundespräsident Berset in Lausanne erwartet, um an der dortigen Universität über Europa zu sprechen und anschliessend im Forschungszentrum Cern bei Genf über Wissenschaft.

Nach einem Besuch der Jean-Monnet-Stiftung auf dem Campus der Universität Lausanne werden Macron und Berset im Hotel Beau-Rivage Palace in Ouchy am Genfersee essen, wo sie auch mit Wirtschaftsvertretern zusammentreffen. Am frühen Abend fliegt das französische Präsidentenehepaar von Genf nach Paris zurück.