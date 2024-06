Incel wird von der Universität Freiburg als ein Kofferwort beschrieben aus involuntary (dt. unfreiwillig) und celibate (dt. sexuell enthaltsam). Damit wird eine Szene beschrieben, die sich international, vorallem in Online-Foren, austauscht. Radikalisierungsforscher sehen dort eine Gefahr, wo aus der unfreiwilligen Enthaltsamkeit – oder schlicht sexueller Frustration – ein Hass entsteht und genährt wird, insbesondere gegen Frauen. Viele Incel sehen auch den Feminismus als Grund dafür, dass sie keine Freundin hätten. In Kanada und in den USA verübten Jugendliche, die als Incels bezeichnet wurden, in der Vergangenheit bereits Anschläge.

Akkzelerationismus geht auf den englischen Begriff acceleration (dt. Beschleunigung) zurück. Das Institute for Strategic Dialog (ISD) beschreibt den Kern der Ideologie als Wunsch, einen Zerfall der Gesellschaft, wie wir sie kennen, zu beschleunigen. Ihre Anhänger seien oft der Überzeugung, die sogenannt «weisse Kultur» werde existentiell bedroht durch Immigration. Der einzige Ausweg, so die Ideologie, sei ein Kollaps der gegenwärtigen Demokratien und anschliessend der Aufbau einer ethnonationalen Gesellschaft. Auch mit Gewalt solle der Zerfall beschleunigt werden. Der Akkzelerationsmus habe weltweit ein wachsendes Publikum, schreibt das ISD.