Frauen in Bern fordern mehr Gleichstellung

Zum zweiten Mal nach 1991 findet die Frauensession statt.

Frauen im Schweizer Bevölkerungsschutz sollen gefördert werden, sagt Bundesrätin Viola Amherd.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga weist auf die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau hin und betont, es gebe noch viel zu tun.

Heute standen Themen wie Arbeit und Absicherung, Care-Arbeit und sexuelle Gesundheit auf der Traktandenliste.

Maya Graf eröffnet die zweite Frauensession im Bundeshaus. «Es gibt auch 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts noch unglaublich viel zu tun», betont die alt Nationalratspräsidentin und Co-Präsidentin von Alliance F. Weiter führt sie aus, dass wieder Schwung in die Frauenstreiks kommen solle.

01:07 Video Die Frauensession wird von einem Frauenorchester begleitet Aus News-Clip vom 29.10.2021. abspielen

Nationalrätin Irène Kälin weist auf Lücken in der Gleichstellung hin wie Sexismus im Alltag oder fehlende Elternzeit in der Schweiz. Trotzdem fühle sie sich gleichberechtigt – dank der Entwicklung der Frauenrechte.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga fordert mehr Chefinnen und Frauen im Kader, um Rollenklischees entgegenzuwirken. Ausserdem brauche es mehr Männer, die auch das tun, was klassischerweise die Frauen erledigen, wie Windeln wechseln oder Wäsche sortieren. «Damit sich in den Köpfen etwas ändert, braucht es zuerst gleiche Löhne», sagt Sommaruga weiter. Solange Frauen nicht gleich viel verdienen wie Männer, könne die Ungleichheit zwischen Mann und Frau nicht beseitigt werden.

00:55 Video Was Lohnungleichheit mit Sexismus zu tun hat Aus SRF News vom 29.10.2021. abspielen

Bundesrätin Karin Keller-Sutter weist auf die häusliche sowie sexuelle Gewalt gegen Frauen hin. Rund 70 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt seien Frauen, so Keller-Sutter. «Jeder verhinderte Femizid ist ein Erfolg», führt die Bundesrätin aus. Bei der Bekämpfung der häuslichen sowie sexuellen Gewalt sei es wichtig, dass auch Frauen mit am Tisch sind. «Es hat noch mehr Platz für Frauen in der Politik», schliesst Keller-Sutter ab.

Forderungen nach Gleichstellung

Neben Lohngleichheit zwischen Mann und Frau werden in den Beratungen weitere Forderungen gestellt: Chancengleichheit im Erwerbsleben, Lohntransparenz, Bekämpfung der weiblichen Altersarmut sowie die Schaffung eines Bundesamts für Gleichstellung und Familie. Weiter soll sexuelle Bildung für alle sowie die Chancengleichheit für sexuelle Gesundheit von Frauen gefördert und ein Forschungsprogramm für Gendermedizin geschaffen werden.

Zusammenkunft mit historischer Bedeutung Box aufklappen Box zuklappen Diese Zusammenkunft der Schweizer Frauen hat Tradition: 1991 fand die erste Frauensession statt. Bis 1996 organisierten die Frauenverbände regelmässig grosse Kongresse, an denen Frauen Parolen fassten und ihre Bedürfnisse äusserten. Die diesjährige zweite Frauensession wird organisiert von Alliance F, dem überparteilicher Dachverband der Frauenorganisationen in der Schweiz, den Evangelischen Frauen Schweiz (EFS), dem Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV), dem Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen (SGF), dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund (SKF) und der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (EKF).

Bundesrätin Viola Amherd betont, dass die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung auch Frauen betreffe. Die Frauenförderung in der Armee sowie im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sei ein wichtiges Thema. «Junge Frauen sollen sich engagieren und sich etwas zutrauen», so Amherd. Weibliche Vorbildfunktionen seien ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. «Frauen, die nicht fordern, bekommen nichts», schliesst die Bundesrätin.

Frauen aus allen Altersgruppen nehmen teil

246 Frauen aus allen Regionen der Schweiz werden während zwei Tagen im Nationalratssaal Platz nehmen, ihre Anliegen diskutieren und Anträge aus eigens gebildeten Kommissionen behandeln. Zum Schluss überreichen sie Parlament und Bundesrat ihre konkreten Forderungen. An der diesjährigen Frauensession nehmen hauptsächlich Frauen ohne politische Top-Ämter teil – auch Ausländerinnen und Frauen unter 18 Jahren.