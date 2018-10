Der freie Strommarkt ist eines dieser Déjà-vus, dieser unendlichen Geschichten, die einen manchmal denken lassen, dass nie etwas passiert in der Schweiz. Das sieht man schon an den Zeitungsartikeln: Was 2002 geschrieben wurde, klingt sehr ähnlich wie das, was jetzt wiedererscheint. 2002 lehnte das Stimmvolk die Öffnung des Strommarkts ab – es sollte weiterhin jeder Haushalt beim lokalen Energieversorger einkaufen. 2014 nahm Energieministerin Doris Leuthard dann einen neuen Anlauf, wollte den Strommarkt bis 2018 öffnen. Doch das Ganze verzögerte sich. Und nun soll sich der Markt also in den 2020er Jahren öffnen. Allerdings dürfte es auch dieses Mal eine Volksabstimmung geben, die Linke droht mit dem Referendum.