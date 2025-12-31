Am Dienstagnachmittag hat es im Skigebiet Melchsee-Frutt einen Unfall gegeben.

Ein 53-jähriger Mann stürzte von einem Sessellift rund acht Meter in die Tiefe.

Er verletzte sich dabei lebensbedrohlich und wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Nach Angaben der Kantonspolizei Obwalden hatte der Mann zusammen mit anderen Personen den Sessellift im Distelboden in Richtung Erzegg bestiegen. Kurz vor dem ersten Masten sei er dann aus dem Sessel gefallen und acht Meter hinuntergestürzt.

Legende: Der 53-Jährige wurde nach dem Sturz vom Sessellift mit einem Helikopter ins Spital geflogen. (Symbolbild) Keystone/MARTIAL TREZZINI

Die Gründe für den Unfall sind noch nicht bekannt. Für eine technische Ursache gebe es aber keine Hinweise. Aufgrund der laufenden Ermittlungen konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine weiteren Angaben machen. Auch über die Art der Verletzungen wurde nichts bekannt.