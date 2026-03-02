- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Ständerat berät über Bundeshilfe für Opfer von Crans-Montana
- EP 27: Nationalrat verwirft Vorstösse für Mehreinnahmen
- Neutralitätsinitiative, EP27, Wolf: Blick auf wichtige Vorlagen
- Debatte um Sparpaket unterbrochen – erste Entscheide morgen
- Polizei soll Nationalität von Verbrechern nennen müssen
- Ständerat will ausländische Onlinehändler in die Pflicht nehmen
- Entlastungspaket: Nationalrat weist Anträge zur Zurückweisung ab
- Bürgerliche von SVP bis GLP wollen übers «EP27» debattieren
- Ständerat will Päckli aus Asien strenger kontrollieren
