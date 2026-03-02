 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Crans-Montana: Bundesrat Jans mit deutlicher Kritik an Italien

Themen in diesem Liveticker

  • Räte gehen in die Mittagspause
  • Ständerat lässt nach Fan-Ausschreitungen schnelle Urteile prüfen
  • Ständerat spricht Hilfsgelder für Crans-Montana-Opfer
  • Jans zu Druckversuchen Italiens: «offensichtlich» und «störend»
  • Bundesrat Jans: «Zeitfaktor ist enorm wichtig»
  • Bundesrat Jans: «Jetzt sind wir dran»
  • Eva Herzog Präsidentin der Finanzkommission
  • Daniel Fässler: «Wir ritzen die Grundsätze der Rechtsgleichheit»
  • Wer einen Solidaritätsbeitrag erhalten würde
  • Pirmin Schwander: «Unser System hat jede Katastrophe gemeistert»

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 03.03.2026, 12:45 Uhr

