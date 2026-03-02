- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Crans-Montana: Dringliches Bundesgesetz bereinigt
- Ständerat will stärkere Mittel im Kampf gegen Gewaltextremismus
- Nationalrat spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau
- Ausserordentliche Session «Nachrichtendienst» gestartet
- Räte wollen finanzielle Anreize von Frauen in der Armee erhöhen
- Ehemalige Armeeangehörige sollen freiwillig Dienst leisten können
- Ständerat genehmigt Swisscoy-Einsatz in Kosovo bis 2029
- Das Programm am Dienstag
- Sitzungen für heute beendet
- Nationalrat beschliesst Schwerverkehrsabgabe für E-Lastwagen
Quellen: SRF, Agenturen