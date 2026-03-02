 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Ehemalige Armeeangehörige sollen freiwillig Dienst leisten können

  • Crans-Montana: Dringliches Bundesgesetz bereinigt
  • Ständerat will stärkere Mittel im Kampf gegen Gewaltextremismus
  • Nationalrat spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau
  • Ausserordentliche Session «Nachrichtendienst» gestartet
  • Räte wollen finanzielle Anreize von Frauen in der Armee erhöhen
  • Ehemalige Armeeangehörige sollen freiwillig Dienst leisten können
  • Ständerat genehmigt Swisscoy-Einsatz in Kosovo bis 2029
  • Das Programm am Dienstag
  • Sitzungen für heute beendet
  • Nationalrat beschliesst Schwerverkehrsabgabe für E-Lastwagen

Tagesschau, 05.03.2026, 19:30 Uhr

