Frühjahrssession 2026 Mehr Massnahmen gegen häusliche Gewalt – Ticker zum Nachlesen

Themen in diesem Liveticker

  • Entlastungspaket abgespeckt: Stand des Sparwillens der Räte
  • Neunköpfiger Bundesrat ist weiterhin nicht mehrheitsfähig
  • Ständerat hält Druck auf den Asylbereich aufrecht
  • Parlament will arbeitslose Schwangere besser absichern
  • Gegen häusliche Gewalt: Ständerat will strengere Regeln
  • Dringliches Bundesgesetz zu Crans-Montana bereinigt
  • Ständerat will stärkere Mittel im Kampf gegen Gewaltextremismus
  • Nationalrat spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau
  • Ausserordentliche Session «Nachrichtendienst» gestartet
  • Räte wollen finanzielle Anreize von Frauen in der Armee erhöhen

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 05.03.2026, 19:30 Uhr

