- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Neutralitätsinitiative: Gegenvorschlag definitiv vom Tisch
- Kurzeinschätzung zum Stand der Finanzierung der 13. AHV-Rente
- Finanzierung der 13. AHV-Rente bleibt umstritten
- Applaus für letzte Wortmeldung des zurücktretenden Nussbaumer
- Neutralitätsinitiative ohne Gegenvorschlag
- Nationalrat sieht Aussenwirtschaftspolitik mehrheitlich positiv
- Ständerat will «faire» Paketpreise für In- und Auslandsendungen
- Ständerat verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation
- Parlament nimmt SRG bei Auftragsvergaben in die Pflicht
- Das Programm von heute
Quellen: SRF, Agenturen