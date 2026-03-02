Neutralitätsinitiative: Gegenvorschlag definitiv vom Tisch

Kurzeinschätzung zum Stand der Finanzierung der 13. AHV-Rente

Finanzierung der 13. AHV-Rente bleibt umstritten

Applaus für letzte Wortmeldung des zurücktretenden Nussbaumer

Neutralitätsinitiative ohne Gegenvorschlag

Nationalrat sieht Aussenwirtschaftspolitik mehrheitlich positiv

Ständerat will «faire» Paketpreise für In- und Auslandsendungen

Ständerat verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation

Parlament nimmt SRG bei Auftragsvergaben in die Pflicht