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Frühjahrssession 2026 Finanzierung der 13. AHV-Initiative bleibt umstritten

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Themen in diesem Liveticker

  • Neutralitätsinitiative: Gegenvorschlag definitiv vom Tisch
  • Kurzeinschätzung zum Stand der Finanzierung der 13. AHV-Rente
  • Finanzierung der 13. AHV-Rente bleibt umstritten
  • Applaus für letzte Wortmeldung des zurücktretenden Nussbaumer
  • Neutralitätsinitiative ohne Gegenvorschlag
  • Nationalrat sieht Aussenwirtschaftspolitik mehrheitlich positiv
  • Ständerat will «faire» Paketpreise für In- und Auslandsendungen
  • Ständerat verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation
  • Parlament nimmt SRG bei Auftragsvergaben in die Pflicht
  • Das Programm von heute

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 18.3.26, 18 Uhr

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