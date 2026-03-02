- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte hat vom 2. bis zum 20. März stattgefunden.
- Im Ticker hielten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Diese Nationalrätinnen und -räte verlassen Bundesbern
- Parlament bringt elf Vorlagen unter Dach und Fach
- Neuer Nationalrat vereidigt
- Letzter Tag der Frühjahrssession gestartet
- Dritte Sessionswoche: Das waren die wichtigsten Entscheide
- Nationalrat geht in den Feierabend
- Nationalrat will digitalen Führerschein in die Gänge bringen
- Nationalrat will leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erhöhen
- Parlament will eine Abgabe für den Transitverkehr
- Nationalrat gegen Verlängerung des Stromkonzern-Rettungsschirms
Quellen: SRF, Agenturen