Diese Nationalrätinnen und -räte verlassen Bundesbern

Parlament bringt elf Vorlagen unter Dach und Fach

Neuer Nationalrat vereidigt

Letzter Tag der Frühjahrssession gestartet

Dritte Sessionswoche: Das waren die wichtigsten Entscheide

Nationalrat geht in den Feierabend

Nationalrat will digitalen Führerschein in die Gänge bringen

Nationalrat will leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erhöhen

Parlament will eine Abgabe für den Transitverkehr