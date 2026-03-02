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Sommersession kommenden Juni Frühjahrssession ist zu Ende – der Ticker zum Nachlesen

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Themen in diesem Liveticker

  • Diese Nationalrätinnen und -räte verlassen Bundesbern
  • Parlament bringt elf Vorlagen unter Dach und Fach
  • Neuer Nationalrat vereidigt
  • Letzter Tag der Frühjahrssession gestartet
  • Dritte Sessionswoche: Das waren die wichtigsten Entscheide
  • Nationalrat geht in den Feierabend
  • Nationalrat will digitalen Führerschein in die Gänge bringen
  • Nationalrat will leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erhöhen
  • Parlament will eine Abgabe für den Transitverkehr
  • Nationalrat gegen Verlängerung des Stromkonzern-Rettungsschirms

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 18.3.26, 18 Uhr

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