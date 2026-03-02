Neuer Nationalrat vereidigt

Letzter Tag der Frühjahrssession gestartet

Dritte Sessionswoche: Das waren die wichtigsten Entscheide

Nationalrat geht in den Feierabend

Nationalrat will digitalen Führerschein in die Gänge bringen

Nationalrat will leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erhöhen

Parlament will eine Abgabe für den Transitverkehr

Nationalrat gegen Verlängerung des Stromkonzern-Rettungsschirms

Nationalrat diskutiert weiter über Hilfen für Stromunternehmen