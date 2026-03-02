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Frühjahrssession 2026 Letzter Sessionstag: Schlussabstimmungen

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Themen in diesem Liveticker

  • Neuer Nationalrat vereidigt
  • Letzter Tag der Frühjahrssession gestartet
  • Dritte Sessionswoche: Das waren die wichtigsten Entscheide
  • Nationalrat geht in den Feierabend
  • Nationalrat will digitalen Führerschein in die Gänge bringen
  • Nationalrat will leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erhöhen
  • Parlament will eine Abgabe für den Transitverkehr
  • Nationalrat gegen Verlängerung des Stromkonzern-Rettungsschirms
  • Nationalrat diskutiert weiter über Hilfen für Stromunternehmen
  • Nationalrat in der Mittagspause

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 18.3.26, 18 Uhr

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