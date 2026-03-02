- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Debatten für heute beendet – der grosse Brocken «EP27» naht
- Nationalrat spricht sich für erleichterte Stiefkindadoption aus
- Nationalrat will Schutz für Medien auf KI ausweiten
- Katastrophe in Crans-Montana: Schweigeminute auch im Ständerat
- Mord soll nicht verjähren – Geschäft geht zurück an Ständerat
- Nationalrat gedenkt der Opfer von Crans-Montana
- Was heute auf der Traktandenliste steht
- Herzlich Willkommen zur Frühjahrssession
Quellen: SRF, Agenturen