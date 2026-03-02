 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Mord soll nicht verjähren und Stiefkindadoptionen leichter werden

  • Debatten für heute beendet – der grosse Brocken «EP27» naht
  • Nationalrat spricht sich für erleichterte Stiefkindadoption aus
  • Nationalrat will Schutz für Medien auf KI ausweiten
  • Katastrophe in Crans-Montana: Schweigeminute auch im Ständerat
  • Mord soll nicht verjähren – Geschäft geht zurück an Ständerat
  • Nationalrat gedenkt der Opfer von Crans-Montana
  • Was heute auf der Traktandenliste steht
  • Herzlich Willkommen zur Frühjahrssession

Tagesschau, 01.03.2026, 19:30 Uhr

