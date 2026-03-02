 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Neutralitätsinitiative abgelehnt – Sessionswoche 1 zum Nachlesen

  • Eine von drei Sessionswochen vorbei – der Rückblick
  • Fachredaktor zu Neutralitätsinitiative: «Entscheid nächste Woche»
  • SVP gegen den Rest: Die Debatte um die Neutralitätsinitiative
  • Parlament will Fleisch von transportierten Tieren kennzeichnen
  • Nationalrat lehnt Neutralitätsinitiative deutlich ab
  • Parlament will bei PFAS wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen
  • Ständerat will bezahlte Arbeit von pflegenden Angehörigen regeln
  • Weiterarbeit im Pensionsalter soll attraktiver werden
  • Leichtere Zulassung für Pflanzenschutzmittel aus Nachbarländern
  • Ein Applaus zum Geburtstag: Nationalrat überrascht Erich Vontobel

Quellen: SRF, Agenturen

Rendez-vous, 04.03.2026, 12:30 Uhr

