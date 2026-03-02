- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
Themen in diesem Liveticker
- Neutralitätsinitiative kommt im Nationalrat nicht gut an
- Nationalrat berät Neutralitätsinitiative
- Nationalrat macht Sparpaket noch kleiner
- Nationalrat stimmt für das Entlastungspaket 27
- Parlament verzichtet auf Kürzung bei Auslandsmandat der SRG
- Räte gehen in die Mittagspause
- Ständerat lässt nach Fan-Ausschreitungen schnelle Urteile prüfen
- Ständerat spricht Hilfsgelder für Crans-Montana-Opfer
- Jans zu Druckversuchen Italiens: «offensichtlich» und «störend»
- Bundesrat Jans: «Zeitfaktor ist enorm wichtig»
Quellen: SRF, Agenturen