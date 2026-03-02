 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Frühjahrssession 2026 Pestizide aus EU-Ländern dürfen schneller zugelassen werden

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Leichtere Zulassung für Pflanzenschutzmittel aus Nachbarländern
  • Ein Applaus zum Geburtstag: Nationalrat überrascht Erich Vontobel
  • Was uns heute erwartet
  • Entscheide zur Neutralitätsinitiative fallen erst morgen
  • Neutralitätsinitiative kommt im Nationalrat nicht gut an
  • Nationalrat berät Neutralitätsinitiative
  • Nationalrat macht Sparpaket noch kleiner
  • Nationalrat stimmt für das Entlastungspaket 27
  • Parlament verzichtet auf Kürzung bei Auslandsmandat der SRG
  • Räte gehen in die Mittagspause

Quellen: SRF, Agenturen

Rendez-vous, 04.03.2026, 12:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)