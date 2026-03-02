Leichtere Zulassung für Pflanzenschutzmittel aus Nachbarländern

Ein Applaus zum Geburtstag: Nationalrat überrascht Erich Vontobel

Was uns heute erwartet

Entscheide zur Neutralitätsinitiative fallen erst morgen

Neutralitätsinitiative kommt im Nationalrat nicht gut an

Nationalrat berät Neutralitätsinitiative

Nationalrat macht Sparpaket noch kleiner

Nationalrat stimmt für das Entlastungspaket 27

Parlament verzichtet auf Kürzung bei Auslandsmandat der SRG